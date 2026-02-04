Chihuahua

Supervisa Sindicatura avances en la reparación del puente del Arroyo Nogales Sur

Personal de la Sindicatura Municipal, encabezado por la Síndica Olivia Franco, supervisó los avances en la obra de reparación del puente ubicado en el Arroyo Nogales Sur, sobre la calle Sierra Pedernales, en la colonia Sierra Azul, la cual registra un avance del 90 por ciento y se estima que concluya en un plazo aproximado de tres semanas.

Se trata de una obra con una inversión de alrededor de 4 millones y medio de pesos, conforme al seguimiento realizado por la Sindicatura Municipal.

Durante el recorrido se constató que los trabajos se encuentran en su etapa final, con el colado de uno de los muros y labores de relleno realizados con apoyo de maquinaria pesada, acciones que permitirán rehabilitar la circulación en esta importante conexión vial en las próximas semanas.

Al respecto, la Síndica Olivia Franco señaló que la Sindicatura mantiene una vigilancia permanente para verificar que la obra se ejecute con calidad y responda a las necesidades de la población.

“Seguimos supervisando que los trabajos se realicen de manera adecuada y en beneficio de la ciudadanía; estamos en la fase final y muy pronto esta vialidad podrá operar con normalidad”, expresó.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a transitar con precaución por la zona y recordó que se habilitó un camino de terracería provisional a pocos metros del área de trabajo, como medida preventiva mientras concluyen los trabajos.

Enero cierra con 1,050 millones de pesos recaudados por Predial en Chihuahua

