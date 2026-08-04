Supervisa Sindicatura etapa final del Puente Carretera Aldama; registra 100% de avance

Martes 4 de agosto de 2026

La Sindicatura Municipal de Chihuahua supervisó los trabajos del Puente Carretera Aldama, obra que actualmente registra un 100% de avance físico y se encuentra en la etapa final previa a su conclusión.

Durante la inspección realizada por personal de la dependencia se verificó el desarrollo de los trabajos pendientes, constatando que el proyecto se encuentra concluido y próximo a entrar en operación para beneficio de miles de usuarios que transitan diariamente por esta importante vialidad.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó que la vigilancia de las obras públicas permite dar seguimiento puntual a los compromisos adquiridos y conocer de primera mano el estado que guardan los proyectos estratégicos para la ciudad.

“Desde la Sindicatura mantenemos una revisión constante de las obras para que la ciudadanía tenga certeza sobre el avance real de los proyectos. La supervisión en campo nos permite corroborar que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura útil y en beneficios concretos para las y los chihuahuenses”, señaló.

Franco indicó que la conclusión de esta obra representa un paso importante para mejorar la movilidad en uno de los accesos más transitados de la capital, por lo que continuará el seguimiento hasta la finalización total de los trabajos.

Finalmente, reiteró que la Sindicatura seguirá realizando inspecciones periódicas a las principales obras municipales con el objetivo de fortalecer la transparencia y contribuir a que los proyectos se entreguen en las mejores condiciones para la ciudadanía.