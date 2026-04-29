Supervisa Sindicatura gaza en Teófilo Borunda y verifica fabricación en taller

Miércoles 29 de abril de 2026

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia del ejercicio del gasto público, la Síndica municipal, Olivia Franco, encabezó junto con personal de la Sindicatura la inspección de la obra correspondiente a la construcción de la gaza de incorporación que conectará el Periférico de la Juventud con el bulevar Teófilo Borunda, considerado un proyecto estratégico para la movilidad en la ciudad.

Durante el recorrido de supervisión, se informó que la obra contempla una estructura de gran magnitud, con un estimado de 2 mil toneladas de acero, mismas que se encuentran en proceso de fabricación en taller mediante trabajos especializados de soldadura, corte y armado de vigas y componentes que integrarán el puente.

Como parte de la inspección, el equipo de la Sindicatura visitó el área de fabricación, donde se constató el avance en la elaboración de las piezas estructurales, las cuales serán trasladadas e instaladas posteriormente en el sitio de la obra. Este esquema permite optimizar tiempos y asegurar la calidad de los elementos antes de su montaje.

En el lugar de construcción predominan actualmente labores de excavación, nivelación y preparación del terreno, etapas fundamentales para la cimentación de la estructura. No obstante, se destacó que una parte relevante del avance se desarrolla fuera del sitio, lo que permitirá agilizar las siguientes fases del proyecto.

La Síndica municipal subrayó que estas acciones forman parte de un modelo de supervisión preventiva. “Nuestro compromiso es vigilar que las obras se ejecuten con eficiencia, transparencia y en apego a la ley, verificando que los recursos públicos se utilicen correctamente en beneficio de la ciudadanía”, declaró.

Asimismo, destacó que la coordinación con áreas técnicas y entes fiscalizadores fortalece los mecanismos de control institucional y permite dar certeza sobre la correcta ejecución de obras de alto impacto.

Finalmente, reiteró que estas inspecciones contribuyen a la rendición de cuentas y fortalecen la confianza ciudadana en el desarrollo de infraestructura que mejora la movilidad y la calidad de vida de la población.