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Martes 12 de mayo de 2026

Supervisa Sindicatura obras de pavimentación en colonias Minerales y Lealtad junto a la ASE

Como parte de las acciones de vigilancia y supervisión del ejercicio de recursos públicos, personal de la Sindicatura Municipal de Chihuahua realizó un recorrido de inspección en acompañamiento de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua para revisar dos obras de pavimentación con concreto hidráulico en distintos sectores de la capital.

Las supervisiones se llevaron a cabo en una obra ubicada en la colonia Minerales, así como en los trabajos de pavimentación de las calles 51 1/2, 53, Zubirán y Privada Zubirán, en la colonia Lealtad.

De acuerdo con la Sindicatura, ambas obras contemplan pavimentación con concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de infraestructura urbana para las familias que habitan en estos sectores.

La Síndica municipal, Olivia Franco, destacó que estas revisiones forman parte del compromiso de fortalecer la rendición de cuentas en la ejecución de obras públicas.

“Desde la Sindicatura mantenemos una supervisión permanente de las obras que se realizan en la ciudad, verificando que los recursos públicos se apliquen correctamente y que los trabajos cumplan con la calidad que merecen las y los ciudadanos”, expresó.

Añadió que el trabajo coordinado con la Auditoría Superior del Estado fortalece los mecanismos de fiscalización y brinda mayor certeza sobre el desarrollo de los proyectos de infraestructura.

“Es importante dar seguimiento puntual a cada obra para verificar que se realicen conforme a lo establecido y que realmente representen un beneficio para la ciudadanía”, puntualizó.

La Síndica reiteró que continuará realizando estas inspecciones para fortalecer la rendición de cuentas y vigilar el correcto uso del presupuesto destinado a obra pública en el municipio.

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