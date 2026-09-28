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Lunes 28 de septiembre de 2026

Supervisa Sindicatura obras en Sección Guadalupe y El Charco

Personal de la Sindicatura Municipal realizó inspecciones físicas a dos obras de infraestructura ubicadas en Sección Guadalupe y El Charco, con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución de los trabajos y verificar sus avances físico y financiero.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó que estas supervisiones forman parte del seguimiento permanente que realiza la Sindicatura a la obra pública municipal.

“Nuestro trabajo es estar presentes en territorio, revisar que las obras avancen conforme a lo contratado y verificar que los recursos públicos se reflejen en infraestructura útil y de calidad para las familias”, señaló la Síndica Olivia Franco.

En Sección Guadalupe, se supervisó la ampliación del Salón de Usos Múltiples, obra que al 24 de septiembre registra un avance físico del 90%.

Los trabajos contemplan la ampliación del inmueble, colocación de cerámica, plafón, lámina, banquetas y ventanas. La obra cuenta con un monto contratado de 2 millones 995 mil 453.54 pesos y continúa en proceso de construcción.

Por otra parte, en la colonia El Charco se inspeccionó la pavimentación de la Calle Tercera, proyecto que presenta un avance físico y financiero del 100% y actualmente se encuentra terminado y en funcionamiento.

Los trabajos realizados incluyen 1,625.52 metros cuadrados de concreto hidráulico, 223 metros de guarniciones y dos señalamientos verticales de alto, con una inversión contratada de 2 millones 996 mil 343.88 pesos.

La Síndica Olivia Franco reiteró que la supervisión directa de las obras permite constatar su avance y fortalecer la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.

La Sindicatura Municipal continuará realizando inspecciones y dando seguimiento a obras en distintos puntos del municipio, como parte de sus atribuciones de vigilancia y fiscalización.

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