Supervisa Sindicatura obras por más de 10 mdp; registran avances de 51% y 55%

Viernes 16 de octubre de 2026

Personal de la Sindicatura Municipal realizó la inspección física de dos obras ejecutadas con recursos públicos, con el objetivo de verificar que los trabajos correspondan a lo contratado y conocer su avance actual.

La Síndica Olivia Franco destacó que estas revisiones permiten dar seguimiento directo a la aplicación de los recursos municipales y detectar oportunamente cualquier situación que requiera atención.

“Nuestra responsabilidad es estar presentes en las obras, revisar cómo avanzan y verificar que los recursos se traduzcan en infraestructura de calidad para las familias de Chihuahua. Seguiremos realizando inspecciones permanentes y dando seguimiento hasta su conclusión”, señaló.

Una de las obras supervisadas corresponde a la construcción de un salón de usos múltiples en el parque ubicado en las calles Jardín de Camelot y Jardín de Fronteira, en la colonia Jardines de Sacramento, a cargo de Santa Teresa Construcciones, S.A. de C.V.

La obra fue contratada mediante licitación pública nacional DOPM-10-2026 BIS, bajo el contrato 078/2026, por un monto de 5 millones 974 mil 439.93 pesos. Al 8 de octubre registra un avance físico del 51%.

Entre los trabajos ejecutados se encuentran excavaciones y cimentación, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, construcción de muros y firme. La obra inició el 31 de julio de 2026 y tiene como fecha de término el 27 de diciembre de 2026.

Asimismo, se inspeccionó la rehabilitación del parque en Cafetales de Cintalapa, obra ejecutada por Caba Construcciones de Chihuahua, S.A. de C.V., mediante la licitación pública nacional DOPM-22-2026.

El contrato 055/2026 contempla un monto de 4 millones 010 mil 345.84 pesos y presenta un avance físico del 55%.

Durante la revisión se constató el retiro de malla ciclónica de la cancha de futbol rápido, demolición del muro de frontón para mejorar la visibilidad, instalación de 11 dados para postes de luminarias, pintura en las canchas, construcción de guarniciones para senderos y trabajos para la posterior colocación de juegos y aparatos ejercitadores.

Esta obra inició el 24 de junio de 2026 y tiene como fecha programada de conclusión el 21 de octubre de 2026.

La Sindicatura Municipal continuará con las inspecciones físicas y documentales de las obras públicas para fortalecer la vigilancia del gasto y contribuir a que los proyectos sean entregados conforme a las condiciones establecidas en los contratos.