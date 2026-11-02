Supervisa Sindicatura operativo de la Feria del Hueso 2026

Lunes 2 de noviembre de 2026

En el marco de las actividades por el Día de Muertos, la Sindicatura Municipal de Chihuahua realizó recorridos de supervisión en la Feria del Hueso 2026, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales, las medidas de seguridad y el desarrollo ordenado de las actividades comerciales en los alrededores de los panteones.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, informó que, de acuerdo con los registros de la Dirección de Gobernación, a la fecha se contabilizan 904 permisos en los panteones San Jorge, Colina y Municipal III, cifra superior a los 843 registrados en 2025.

El mayor número corresponde al Panteón San Jorge, que pasó de 733 permisos en 2025 a 751 en 2026; mientras que en Colina aumentaron de 58 a 103. Por su parte, el Municipal III registra 50 permisos, frente a los 52 del año anterior.

En conjunto, se registran 61 permisos más que en 2025, lo que representa un incremento aproximado del 7.2%.

La Síndica Franco destacó que el operativo de supervisión se centró en verificar que los comerciantes contaran con los permisos vigentes necesarios para operar en los espacios asignados, además de revisar el cumplimiento de medidas de seguridad, como contar con extintores (en establecimientos de comida).

“Es fundamental que se cumpla con los requerimientos para que las condiciones de seguridad sean adecuadas y la experiencia de los visitantes sea tranquila y segura”, subrayó.

Además de la revisión de permisos y medidas de seguridad, personal de la Sindicatura verificó la presencia y los rondines de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, encargados de resguardar los panteones y sus alrededores para mantener el orden y brindar seguridad a las personas que acuden a honrar a sus seres queridos.