Chihuahua

21.73°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 19 de octubre de 2026

Supervisa Sindicatura servicios municipales en Lázaro Cárdenas

Como parte del programa “Sindicatura en tu Colonia”, personal de la Sindicatura Municipal realizó un recorrido por la colonia Lázaro Cárdenas para supervisar la calidad de los servicios municipales y levantar reportes sobre las necesidades detectadas.

“Estar presentes en las colonias nos permite conocer de primera mano cómo se están prestando los servicios públicos. Nuestro compromiso es supervisar, señalar lo que debe corregirse y dar seguimiento para que las familias reciban servicios de calidad”, expresó la Síndica Olivia Franco.

Durante el recorrido se verificó que la recolección de basura, realizada los lunes, miércoles y viernes por Aseo Urbano Estrada S.A. de C.V., se presta sin reportes. Asimismo, se constató que el alumbrado público funciona correctamente y cuenta con iluminación LED.

En materia de seguridad, vecinos señalaron que existe presencia frecuente de unidades en la zona.

También se levantaron reportes por baches, ubicados en las calles Margarita Flores Castillo y Lourdes Garza.

Además, se supervisaron dos parques, ambos con observaciones en el servicio a cargo de Constructora Pewis S.A. de C.V., a las cuales se dará seguimiento.

Finalmente, se reportó un terreno baldío utilizado como basurero clandestino, solicitando su limpieza ante el área municipal correspondiente.

“Cada observación que levantamos implica seguimiento. No se trata únicamente de recorrer las colonias, sino de verificar que las problemáticas detectadas sean atendidas”, concluyó Olivia Franco.

Prevén lluvias de hasta 25 mm y fuertes vientos en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

FGR detiene a César Jáuregui tras audiencia estatal; será trasladado al Altiplano por acusación de traición a la patria

Audiencia de César Jáuregui avanza entre cuestionamientos a la Fiscalía y exclusión de prueba

Cae camión en zanja de la JMAS tras lluvias en Chihuahua

PAN Chihuahua guarda silencio tras detención de César Jáuregui
César Jáuregui ya está en el Altiplano; defensa advierte afectación por dos procesos simultáneos
Alcalde de Chihuahua pide respeto a la presunción de inocencia en caso Jáuregui
Inicia delegación chihuahuense misión comercial en Taiwán para atraer inversión
Detecta SSPE a 22 conductores ebrios y 177 vehículos a exceso de velocidad
Imagen oficial vincula a Interpol México con detención federal de César Jáuregui
Jorge Romero pide Estado de Derecho en caso Jáuregui y acusa a Morena de politizar investigación
Arresta Policía del Estado a mujer en posesión de presunta metanfetamina en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Trump plantea participación de empresas de EU en sector petrolero mexicano: Sheinbaum
Defensa de César Jáuregui cuestiona acusación por traición a la patria y advierte falta de pruebas
Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en debate clave rumbo al balotaje en Brasil