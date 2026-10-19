Supervisa Sindicatura servicios municipales en Lázaro Cárdenas

Lunes 19 de octubre de 2026

Como parte del programa “Sindicatura en tu Colonia”, personal de la Sindicatura Municipal realizó un recorrido por la colonia Lázaro Cárdenas para supervisar la calidad de los servicios municipales y levantar reportes sobre las necesidades detectadas.

“Estar presentes en las colonias nos permite conocer de primera mano cómo se están prestando los servicios públicos. Nuestro compromiso es supervisar, señalar lo que debe corregirse y dar seguimiento para que las familias reciban servicios de calidad”, expresó la Síndica Olivia Franco.

Durante el recorrido se verificó que la recolección de basura, realizada los lunes, miércoles y viernes por Aseo Urbano Estrada S.A. de C.V., se presta sin reportes. Asimismo, se constató que el alumbrado público funciona correctamente y cuenta con iluminación LED.

En materia de seguridad, vecinos señalaron que existe presencia frecuente de unidades en la zona.

También se levantaron reportes por baches, ubicados en las calles Margarita Flores Castillo y Lourdes Garza.

Además, se supervisaron dos parques, ambos con observaciones en el servicio a cargo de Constructora Pewis S.A. de C.V., a las cuales se dará seguimiento.

Finalmente, se reportó un terreno baldío utilizado como basurero clandestino, solicitando su limpieza ante el área municipal correspondiente.

“Cada observación que levantamos implica seguimiento. No se trata únicamente de recorrer las colonias, sino de verificar que las problemáticas detectadas sean atendidas”, concluyó Olivia Franco.