Supervisa Sindicatura servicios municipales en la colonia Aires del Sur

Lunes 5 de octubre de 2026

Como parte del programa Sindicatura en tu Colonia, personal de la Sindicatura realizó la supervisión de los servicios públicos en la colonia Aires del Sur, con el objetivo de verificar su funcionamiento y conocer de manera directa las condiciones en las que se prestan a las familias del sector.

Durante el recorrido se constató que el servicio de recolección de basura opera los martes, jueves y sábados, a cargo de Comercial Automotor S.A. de C.V., sin reportes de irregularidades.

En materia de alumbrado público, se verificó que las luminarias son de tecnología LED y se encuentran en funcionamiento. Respecto a seguridad, habitantes de la colonia señalaron que existe presencia frecuente de unidades en la zona.

También se supervisó un espacio de parques y jardines, atendido por Constructora Pewis S.A. de C.V., sin que se detectaran observaciones durante la revisión.

“Nuestro compromiso es estar en territorio, revisar de primera mano cómo se están prestando los servicios y escuchar directamente a las y los vecinos. Cuando los servicios funcionan bien también es importante dejarlo asentado, y cuando hay áreas de oportunidad, darles seguimiento para que sean atendidas”, expresó Olivia Franco.

La Síndica destacó que Sindicatura en tu Colonia permite fortalecer la vigilancia ciudadana sobre los servicios municipales y mantener un seguimiento puntual al desempeño de las áreas responsables y de las empresas prestadoras.

“La cercanía con la ciudadanía nos permite tener una visión más clara de lo que ocurre en cada colonia. Vamos a continuar recorriendo distintos sectores para supervisar, documentar y dar seguimiento a los servicios municipales”, concluyó.