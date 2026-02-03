Chihuahua

10.55°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de febrero de 2026

Supervisa Sindicatura servicios públicos en la colonia Punta Esperanza

Como parte del programa Sindicatura en tu Colonia, la Síndica municipal Olivia Franco realizó un recorrido de supervisión en la colonia Punta Esperanza, ubicada al oriente de la ciudad, con el propósito de constatar el estado de los servicios públicos y atender para canalizar de manera directa las inquietudes de las y los vecinos.

Durante la visita, se revisaron temas prioritarios como recolección de basura, alumbrado público, vialidad, seguridad y el estado de los espacios recreativos.

“Continuamos con el programa Sindicatura en tu Colonia, visitando Punta Esperanza para escuchar a la comunidad y verificar en territorio cómo se están prestando los servicios públicos”, expresó la Síndica, al destacar la importancia de mantener un contacto directo con la ciudadanía.

En materia de recolección de basura, Franco informó que el servicio se brinda los martes, jueves y sábados; sin embargo, se observó acumulación de residuos en áreas verdes y arroyos, situación que será canalizada a las áreas correspondientes para su atención.

Respecto al alumbrado público, señaló que las luminarias funcionan adecuadamente en las calles, aunque se detectó la falta de iluminación en el parque de la colonia.

“Tomamos nota de cada reporte ciudadano; detectamos un bache en las calles Punta la Viña y Punta Los Hornitos, así como una zanja en Punta la Viña y Punta Bronces, los cuales ya fueron turnados para su pronta reparación, incluso solicitamos el apoyo a la JMAS para atender algunos casos correspondientes a la dependencia”, indicó.

En cuanto a seguridad, la Síndica Municipal destacó que, a solicitud de la propia comunidad, se mantiene una vigilancia constante en la zona, con el objetivo de reforzar la tranquilidad de las familias.

Asimismo, en el rubro de Parques y Jardines, se reportó la reparación de juegos infantiles y aparatos de ejercicio en el parque El Bronce, acciones que forman parte del compromiso del Gobierno Municipal de mejorar los espacios públicos.

“Nuestro objetivo es que las colonias cuenten con servicios dignos y espacios seguros; por eso damos seguimiento puntual a cada observación que surge en estos recorridos”, concluyó Olivia Franco.

