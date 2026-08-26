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Miércoles 26 de agosto de 2026

Supervisa Sindicatura servicios públicos municipales en la colonia Libertad

Como parte del Programa Sindicatura en tu Colonia, la Sindicatura Municipal de Chihuahua realizó un recorrido por la colonia Libertad, con el objetivo de supervisar directamente la calidad de los servicios municipales, identificar necesidades en tiempo real y fortalecer la vigilancia sobre la calidad de los servicios públicos que reciben las familias del sector.

Durante la visita se verificó el servicio de recolección de basura, que se realiza los martes, jueves y sábados, sin reportes por parte de los vecinos. En materia de seguridad, habitantes de la colonia señalaron que existe presencia frecuente de unidades, mientras que en parques y jardines fueron supervisados dos espacios públicos, ambos sin observaciones.

Como resultado del recorrido también se detectaron situaciones que requieren atención. En alumbrado público fueron reportadas dos luminarias: una que no se encuentra funcionando y otra que permanece encendida durante el día. Asimismo, se identificó y reportó un bache en el cruce de Soto y Gama y 27 ½, para su canalización y seguimiento ante las áreas correspondientes.

La Síndica municipal Olivia Franco destacó que la presencia de la Sindicatura en las colonias permite complementar la fiscalización con una vigilancia directa en territorio. “Estar cerca de las familias nos permite conocer en tiempo real cómo se están prestando los servicios municipales, detectar lo que necesita atención y dar seguimiento a cada reporte. La vigilancia no termina con señalar una problemática; buscamos verificar que exista una respuesta y que los recursos públicos se reflejen en servicios de calidad”, afirmó.

Franco señaló que Sindicatura en tu Colonia busca mantener un contacto permanente con la ciudadanía y generar información directa sobre las condiciones de cada sector. “Nuestro objetivo es que esta supervisión tenga un beneficio concreto para la ciudadanía. Cada recorrido nos permite escuchar a los vecinos, documentar las necesidades y vigilar que las áreas responsables atiendan los reportes”, agregó.

La Sindicatura continuará recorriendo distintos sectores de Chihuahua Capital como parte de este Programa, dando seguimiento a las observaciones detectadas y fortaleciendo una vigilancia cercana, preventiva y orientada a resultados, para contribuir a que los servicios municipales respondan a las necesidades de la población.

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