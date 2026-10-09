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Viernes 9 de octubre de 2026

Supervisa alcalde afectaciones en muro de contención de Teófilo Borunda y Universidad

El alcalde de Chihuahua, René Xavier Chavira Venzor, acudió a supervisar las condiciones del muro de contención de la jardinera ubicada en el trébol de las avenidas Teófilo Borunda y Universidad, donde se registró el desplome de una sección.

Durante el recorrido, el presidente municipal dio seguimiento a las labores de inspección y pidió agilizar la revisión y reparación del área, con prioridad en la seguridad de peatones y automovilistas.

La Coordinación Municipal de Protección Civil, en conjunto con la Policía Vial, mantiene acordonada la zona de manera preventiva, lo que genera una restricción parcial de la circulación en el acceso al trébol, en sentido de norte a sur.

Además del punto donde ocurrió el desprendimiento, las autoridades revisarán las estructuras aledañas para detectar posibles afectaciones y definir las acciones necesarias para evitar nuevos incidentes.

De manera paralela, cuadrillas de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano realizan trabajos de retiro de escombro y limpieza mientras continúan las inspecciones técnicas.

El Gobierno Municipal exhortó a los automovilistas a reducir la velocidad, respetar los señalamientos preventivos y extremar precauciones al circular por este sector.

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