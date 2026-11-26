Jueves 26 de noviembre de 2026

Como parte del programa Sindicatura en tu Colonia, personal de la Sindicatura Municipal de Chihuahua realizó un recorrido de supervisión en Jardines de Oriente, con el propósito de evaluar la calidad de los servicios públicos, identificar áreas de oportunidad y dar seguimiento a las necesidades de los habitantes del sector.

Durante la visita se verificó el servicio de recolección de basura, a cargo de DIPACSA S.A. de C.V., que opera los lunes, miércoles y viernes, sin que se detectaran observaciones. De igual manera, se constató el funcionamiento adecuado del alumbrado público con tecnología LED, mientras que los vecinos señalaron que existe presencia frecuente de unidades policiales en la colonia.

En cuanto al mantenimiento de espacios públicos, el personal supervisó los parques Genovés, España e Ibirapuera, atendidos por Grupo Empresarial SOFVICMAR, S. de R.L. de C.V., donde se identificaron observaciones menores que serán canalizadas para su seguimiento ante las instancias correspondientes.

Al respecto, la Síndica Municipal, Olivia Franco, resaltó que estas visitas permiten fortalecer la vigilancia institucional mediante la revisión directa de los servicios que reciben las familias chihuahuenses.

“Una de nuestras principales responsabilidades es verificar que los servicios públicos se presten de manera adecuada. Por ello, a través de nuestro personal mantenemos una supervisión constante en las colonias, escuchamos a los vecinos y damos seguimiento a las observaciones que se presentan”, destacó.

Asimismo, Franco señaló que los recorridos permiten contar con información puntual sobre el desempeño de las dependencias municipales y las empresas responsables de prestar determinados servicios.

“Con Sindicatura en tu Colonia buscamos que cada supervisión contribuya a mejorar la atención que recibe la ciudadanía. Reconocer lo que funciona y señalar aquello que requiere atención es parte de nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos”, expresó.

La Síndica destacó que la presencia permanente del personal en territorio facilita la identificación de necesidades y fortalece la coordinación con las áreas municipales encargadas de atenderlas.

Finalmente, Olivia Franco reiteró que la Sindicatura continuará realizando recorridos de supervisión en las distintas colonias de la capital, con una labor de vigilancia cercana a la ciudadanía y orientada a contribuir al mejoramiento de los servicios públicos municipales.