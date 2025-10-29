Supervisará Sindicatura Operativo Especial por Feria del Hueso 2025

Miércoles 29 de octubre de 2025

La Sindicatura de Chihuahua, bajo la instrucción de la Síndica Olivia Franco, realizará la verificación del Operativo Especial de la Feria del Hueso 2025, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre, en los alrededores de los panteones municipales, como parte de las actividades por el Día de Muertos.

De acuerdo con la Síndica Olivia Franco, la Secretaría del Ayuntamiento autorizó un total de 1,002 permisos para vendedores de alimentos y productos diversos en los cuatro panteones municipales y en las inmediaciones del Panteón La Colina, distribuidos de la siguiente manera:

• Panteones 1 y 2 (colonia San Jorge): 773 permisos

• Panteón 3: 77 permisos

• Panteón 4 (Carrizalillo): 26 permisos

• Panteón La Colina: 126 permisos

Durante el evento, el personal de la Sindicatura llevará a cabo revisiones preventivas con el objetivo de canalizar cualquier situación que ponga en riesgo o afecte a la los comerciantes o a los visitantes.

“El objetivo supervisar que estas festividades se realicen un espacio seguro, limpio y organizado para que las familias puedan conmemorar a sus seres queridos en estas fechas tan significativas”, señaló la Síndica Olivia Franco.

Franco destacó que como en años anteriores la ciudadanía podrá consultar la ubicación de las tumbas de sus familiares a través del sitio web https://panteones.mpiochih.gob.mx, ingresando el nombre del familiar y el número del panteón.

También se colocarán mapas y códigos QR en la entrada de cada camposanto para facilitar la búsqueda durante la celebración.