Supervisó Sindicatura Operativo Especial por Feria del Hueso 2025

Lunes 3 de noviembre de 2025

La Sindicatura de Chihuahua, encabezada por la Síndica Olivia Franco, supervisó el Operativo Especial de la Feria del Hueso 2025, que se lleva a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre en los alrededores de los panteones municipales, como parte de las actividades conmemorativas del Día de Muertos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Síndica, la Secretaría del Ayuntamiento autorizó un total de 1,002 permisos para la instalación de vendedores de alimentos, flores y diversos productos en los cuatro panteones municipales y en las inmediaciones del Panteón La Colina.

El personal de la Sindicatura realizó revisiones preventivas con el objetivo de canalizar cualquier situación que represente un riesgo o afectación para comerciantes y visitantes.

“El objetivo es supervisar que estas festividades se desarrollaran en un espacio seguro, limpio y organizado, para que las familias pudieran conmemorar a sus seres queridos en estas fechas tan significativas.

Es fundamental que se cumpla con los requerimientos establecidos para garantizar condiciones de seguridad adecuadas y que la experiencia de los visitantes sea tranquila y segura.

Desde la Sindicatura reafirmamos nuestro compromiso de velar porque las actividades se desarrollen conforme a la normativa y en beneficio de la comunidad”, expresó la Síndica Olivia Franco.

Como parte de las acciones de apoyo a la ciudadanía, la Síndica recordó que la población pudo consultar la ubicación de las tumbas de sus familiares a través del portal https://panteones.mpiochih.gob.mx, ingresando el nombre del familiar y el número del panteón correspondiente.

Asimismo, se colocaron mapas y códigos QR en la entrada de cada camposanto para facilitar la búsqueda durante las celebraciones.

Finalmente, el área de Coordinación Ciudadana llevó a cabo un mapeo detallado de los puestos comerciales, verificando que cada uno coincidiera con los permisos autorizados por la Subdirección de Gobernación Municipal.