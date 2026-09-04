Suprema Corte revive proceso contra exfuncionarios de CFE por contratos de gas en Texas

Viernes 4 de septiembre de 2026

Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reactivó el proceso penal contra dos exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de suministro de gas natural a WhiteWater Midstream, empresa que tenía apenas meses de haber sido creada en Texas.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte revocó la resolución de un Tribunal Colegiado que había considerado prescrito el delito de uso indebido de atribuciones y facultades imputado a Javier Gutiérrez Becerril y José Guadalupe Valdéz García, quienes se desempeñaron como subdirectores de la CFE durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y tenían bajo su control CFE International.

El caso se relaciona con seis contratos adjudicados en diciembre de 2016 a WhiteWater Midstream y sus filiales para la construcción de un gasoducto en Texas y el envío de gas natural hacia México, por un monto total de 72 millones de dólares.

CFE denunció presuntas irregularidades

Entre las anomalías denunciadas por la CFE se encuentran la falta de publicidad en el proceso de contratación, la pérdida de documentos originales, la supuesta falta de experiencia de la empresa —constituida apenas seis meses antes— y una presunta relación personal entre funcionarios y el fundador de la compañía, Matthew Calhoun.

La Fiscalía General de la República inició el proceso penal en febrero de 2022. Sin embargo, en abril de 2025 un Tribunal Colegiado determinó que el delito había prescrito y canceló la vinculación a proceso.

La CFE promovió un amparo contra esa determinación y el asunto llegó a la Suprema Corte.

Durante la discusión, prevaleció el argumento de que la denuncia presentada por la CFE ante la FGR en agosto de 2021 interrumpió el plazo de prescripción, que había comenzado a correr desde 2016.

Tendrán que enfrentar una nueva audiencia

Con la resolución de la Corte, el caso no implica automáticamente que los exfuncionarios sean responsables de los delitos que se les imputan. El efecto es que un juez de control deberá celebrar una nueva audiencia para determinar si procede vincularlos a proceso, sin poder considerar prescrita la acusación bajo el criterio que había utilizado el Tribunal Colegiado.

De esta manera, vuelve a abrirse judicialmente un caso relacionado con contratos millonarios para infraestructura y suministro de gas celebrados por la CFE durante la administración federal de Enrique Peña Nieto.