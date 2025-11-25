Suspenden 30 días sin goce de sueldo al regidor Miguel Riggs por violencia de género

Martes 25 de noviembre de 2025

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que el regidor Miguel Riggs fue notificado formalmente de una sanción de 30 días naturales de suspensión sin goce de sueldo, luego de que el Órgano Interno de Control (OIC) determinara que incurrió en violencia en razón de género contra la Síndica Municipal. La resolución deriva del expediente 2025/OIC/PRA0120.

De acuerdo con la autoridad municipal, los hechos ocurrieron durante una sesión del Honorable Ayuntamiento, donde el regidor habría actuado de manera irrespetuosa hacia la Síndica, vulnerando tanto el Reglamento del Ayuntamiento como el Código de Ética aplicable a las personas servidoras públicas. Tras revisar pruebas y testimonios reunidos durante la investigación, el OIC concluyó que la conducta del funcionario constituía violencia de género y ameritaba la sanción impuesta.

La dependencia subrayó que el procedimiento se realizó con estricto apego al debido proceso, actuando con objetividad, imparcialidad y perspectiva de género, al tiempo que se procuró la protección de la persona afectada y el cumplimiento de los principios de ética pública.

Con esta resolución, el Gobierno Municipal reiteró que no tolerará ningún tipo de violencia dentro de la administración pública y reafirmó su compromiso de garantizar espacios laborales seguros, dignos y respetuosos para todas las personas servidoras públicas, fortaleciendo la integridad institucional y la confianza ciudadana.