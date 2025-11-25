Chihuahua

17.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 25 de noviembre de 2025

Suspenden 30 días sin goce de sueldo al regidor Miguel Riggs por violencia de género

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que el regidor Miguel Riggs fue notificado formalmente de una sanción de 30 días naturales de suspensión sin goce de sueldo, luego de que el Órgano Interno de Control (OIC) determinara que incurrió en violencia en razón de género contra la Síndica Municipal. La resolución deriva del expediente 2025/OIC/PRA0120.

De acuerdo con la autoridad municipal, los hechos ocurrieron durante una sesión del Honorable Ayuntamiento, donde el regidor habría actuado de manera irrespetuosa hacia la Síndica, vulnerando tanto el Reglamento del Ayuntamiento como el Código de Ética aplicable a las personas servidoras públicas. Tras revisar pruebas y testimonios reunidos durante la investigación, el OIC concluyó que la conducta del funcionario constituía violencia de género y ameritaba la sanción impuesta.

La dependencia subrayó que el procedimiento se realizó con estricto apego al debido proceso, actuando con objetividad, imparcialidad y perspectiva de género, al tiempo que se procuró la protección de la persona afectada y el cumplimiento de los principios de ética pública.

Con esta resolución, el Gobierno Municipal reiteró que no tolerará ningún tipo de violencia dentro de la administración pública y reafirmó su compromiso de garantizar espacios laborales seguros, dignos y respetuosos para todas las personas servidoras públicas, fortaleciendo la integridad institucional y la confianza ciudadana.

Marco Bonilla entrega 200 despensas a familias de Ladrilleras Norte

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Siguen cerradas cuatro carreteras en Chihuahua por bloqueo de campesinos y productores

Buscan a Ronnie Bell Acosta, joven desaparecido tras salir del Club Deportivo Altozano

Productores y transportistas bloquean ocho tramos carreteros y aduanas en Chihuahua

Agricultores y diputados “demostraron violencia” al insultar y expulsar a Martín Solís: Víctor Quintana
Morena le miente a la ciudadanía en su desesperación por posicionarse: Isela Martínez
Morena impulsa reformas contra el abuso sexual en Chihuahua
“Por un Chihuahua Nuevo”; lanza Alma Portillo campaña por informe de trabajo
Reafirma Olivia Franco compromiso contra la violencia hacia las mujeres
Reportan enfrentamientos armados en Guachochi durante la noche y madrugada
Buscan a Ronnie Bell Acosta, joven desaparecido tras salir del Club Deportivo Altozano
Maru Campos se suma al acuerdo nacional “Felicidad y bienestar para las mujeres” durante conferencia matutina

Municipios

Más Noticias

Continúa búsqueda de tres servidores públicos desaparecidos en Moris desde el 19 de noviembre
Vecinos de la zona Reliz denuncian ola de robos y exigen mayor presencia policial
Siguen cerradas cuatro carreteras en Chihuahua por bloqueo de campesinos y productores