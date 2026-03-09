Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio

Lunes 9 de marzo de 2026

La imagen que el juez Manuel Jurado Torres proyectó durante su campaña como aspirante a juzgador —la de un abogado cercano a la gente y experto en derechos humanos— contrasta hoy con la controversia que derivó en su suspensión preventiva por parte del órgano disciplinario del Poder Judicial.

El pasado viernes, el Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua determinó separarlo temporalmente del cargo luego de la presión social generada por su actuación en el caso de la maestra Edna Marilin Ch. L., cuya muerte había sido investigada inicialmente como feminicidio.

Durante el proceso electoral en el que obtuvo el cargo de juez penal en el Distrito Judicial Hidalgo, Jurado Torres difundió en redes sociales una serie de videos en los que se presentaba como un defensor de los derechos humanos. En uno de esos materiales, publicado en su cuenta de Instagram durante la campaña, dramatizaba un supuesto caso de abuso de autoridad para ejemplificar la importancia de una justicia con rostro humano.

“Imagina que un día estás en tu casa, tocan a tu puerta… es la policía… te dice que tu mamá cometió un delito y que está detenida”, narraba en el video el entonces candidato, quien se describía como un abogado orgullosamente originario de Parral, con experiencia en el servicio público y comprometido con las causas sociales.

Tres meses después de asumir el cargo, el juzgador ya enfrentaba cuestionamientos por algunas resoluciones emitidas en su tribunal. Entre los señalamientos figuraba su cercanía con el abogado litigante Juan Carlos Payán, quien ha participado como defensor en diversos casos que llegaron al juzgado de Jurado Torres.

La relación entre ambos fue señalada en la columna periodística GPS, que difundió fotografías obtenidas de redes sociales donde aparecen juntos en distintos momentos, incluso antes de que el hoy suspendido juez asumiera funciones en el Distrito Judicial Hidalgo.

La difusión de esas imágenes provocó críticas entre litigantes de Parral, quienes cuestionaron que el juez conociera causas en las que participaba un abogado con quien mantenía vínculos personales.

Uno de los casos que generó inconformidad ocurrió el 22 de diciembre del año pasado, cuando el imputado Julio César M. V. solicitó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que le había sido impuesta previamente por una jueza especializada en violencia de género. El defensor del acusado era Payán y el juez que resolvió la petición fue Jurado Torres, quien concedió el cambio para que el imputado enfrentara el proceso en libertad, decisión que fue criticada por la gravedad de los hechos denunciados.

Sin embargo, la controversia escaló con el caso de la docente Edna Marilin Ch. L., ocurrido el pasado 2 de febrero en Parral. La investigación fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres de Chihuahua como feminicidio y señaló como presunto responsable al esposo de la víctima, Juan de Dios V. M..

Durante la audiencia, el juez reclasificó el delito a homicidio imprudencial, lo que desató indignación entre familiares de la víctima y colectivos feministas. El defensor del imputado en ese proceso también era el abogado Juan Carlos Payán, circunstancia que reavivó las críticas sobre la cercanía entre ambos.

La familia de la maestra encabezó un reclamo público para exigir justicia. Miriam, hermana de la víctima, afirmó que continuarán con la exigencia hasta que el caso sea esclarecido. “No pararemos hasta que Edna tenga justicia”, declaró tras conocerse la suspensión del juzgador.

Ante el creciente reclamo social, el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta Molina, informó que la Primera Sala del organismo resolvió suspender de manera preventiva a Jurado Torres mientras se desarrolla una investigación sobre su actuación.

El magistrado explicó que la medida responde a las inconformidades expresadas por la familia de la víctima, la ciudadanía y diversas colectivas feministas que cuestionaron el manejo del caso.

La suspensión constituye una medida cautelar dentro del procedimiento administrativo que apenas inicia. Durante este proceso se determinará si existen faltas en la actuación del juez.

Mientras tanto, Jurado Torres permanecerá separado del cargo y sin goce de sueldo por tiempo indefinido. El órgano de administración del Poder Judicial deberá designar a un encargado provisional para atender los asuntos que estaban bajo responsabilidad del juzgador, función que normalmente recae en el secretario de sala.