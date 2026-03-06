El Estado

Viernes 6 de marzo de 2026

Suspenden al juez que reclasificó el caso de la maestra Edna Marilin en Parral

El Tribunal Superior de Justicia de Parral anunció la suspensión del juez Manuel Jurado Torres, quien había reclasificado el delito de feminicidio por homicidio imprudencial en contra de la maestra Edna Marilin Ch. L..

La decisión fue tomada por el tribunal de disciplina, integrado por los magistrados Francisco Acosta Molina, Nancy Escarcega, Yadira Graner, Daniel Meza González y Jazmín Alanís Reza.

En un inicio, la Fiscalía de la Mujer presentó pruebas para que el caso fuera catalogado como feminicidio. No obstante, debido a la relación entre el juez y Juan Carlos Payán, defensor del imputado, la reclasificación se modificó a homicidio derivado de imprudencia, generando polémica y críticas al proceso judicial.

Edna Marilin, maestra de primaria que había cumplido 29 años el 19 de noviembre, fue atropellada y asesinada el 2 de febrero en la colonia Infonavit Praderas. El presunto responsable es su pareja sentimental, Juan de Dios, quien conducía una pick up Ford Platinum 150.

La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que se trató de un feminicidio y confirmó que intervendrá de manera directa en el procedimiento judicial para revertir la reclasificación.

El titular de la FGE, César Jáuregui Moreno, indicó que el Ministerio Público cuenta con elementos que, a su juicio, prueban que el atropello fue un acto deliberado y que será durante el juicio cuando se demostrará la existencia de dolo por parte del imputado.

