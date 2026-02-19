Suspenden audiencia por ataque al perro policía Vico debido a estado de salud del imputado

Jueves 19 de febrero de 2026

La audiencia para fincar responsabilidad al presunto responsable del ataque al perro policía Vico, programada para el miércoles 18 de febrero, fue suspendida debido a que el imputado se encuentra hospitalizado y bajo resguardo policial, informó el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Al mediodía se realizó la conexión para la audiencia; sin embargo, la juzgadora fue informada por el médico tratante de que el joven no estaba en condiciones de comparecer, recomendando un periodo de entre una y dos semanas para que pueda declarar. En consecuencia, el juzgador determinó suspender la diligencia hasta nueva fecha, manteniendo vigilancia permanente en el hospital donde se recupera el presunto agresor.

Días antes, la Fiscalía de Distrito Zona Centro de Chihuahua había dado a conocer que el proceso penal relacionado con el caso de Vico se encontraba temporalmente suspendido debido al estado de salud del imputado. Por esta razón, no fue posible formular los cargos penales que la Fiscalía General del Estado tenía preparados.

Los hechos ocurrieron el 7 de febrero en un domicilio del ejido El Fresno, cuando se reportó un caso de violencia familiar. Al acudir al lugar, elementos de la Policía Municipal llevaron a Vico, quien fue atacado con un machete por uno de los involucrados, presuntamente bajo los efectos de alcohol o sustancias. El perro sufrió graves lesiones en el cuello, la cabeza y un pulmón, que finalmente le provocaron la muerte.

El presunto agresor fue detenido, pero su proceso judicial permanece suspendido temporalmente hasta que su estado de salud permita su comparecencia ante la autoridad.