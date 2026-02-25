Suspenden clases en Aldama por hechos de inseguridad

Miércoles 25 de febrero de 2026

Algunas escuelas del municipio de Aldama suspendieron clases este día debido a hechos de inseguridad registrados durante la madrugada.

A través de redes sociales, directivos informaron a madres y padres de familia sobre la cancelación de actividades escolares, entre ellas el CREI ubicado en la comunidad de La Mesa, así como otros planteles en la cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados irrumpió en el fraccionamiento Los Álamos, situado sobre la carretera Chihuahua–Aldama, donde realizaron detonaciones de arma de fuego y se apostaron en el acceso principal para impedir el ingreso de camiones de transporte de personal.

Asimismo, trascendió que una persona habría sido privada de la libertad y que al menos una vivienda presentó múltiples impactos de bala.

Hasta el momento, autoridades no han emitido un informe oficial detallado sobre los hechos, mientras continúan los operativos en la zona.