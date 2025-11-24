Suspenden clases en escuela de Casas Grandes tras detención del director por abuso sexual

Lunes 24 de noviembre de 2025

Nuevo Casas Grandes – Tras la detención de Luis Armando R. H., director de la escuela María Martínez de Escutia, acusado de abuso sexual agravado contra un alumno, este lunes se suspendieron las clases en el plantel.

Padres de familia exigen justicia y esclarecimiento de los hechos, luego de que un niño de seis años fuera presuntamente víctima de abuso.

El pasado viernes, la Fiscalía del Estado informó sobre la detención del director, de 46 años, mediante una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual. La detención se realizó en el cruce de las calles Independencia y López Mateos, en la colonia Centro de Nuevo Casas Grandes.

Según la investigación ministerial, el 12 de septiembre de este año, el director realizó tocamientos de índole sexual a un menor de seis años en el interior del plantel donde se desempeña como director. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar responsabilidades y garantizar la protección de los estudiantes.