Suspenden líneas celulares no vinculadas a CURP; usuarios aún pueden recuperar el servicio

Lunes 17 de agosto de 2026

México.- Usuarios de telefonía móvil cuyos números terminan en cero comenzaron a registrar suspensiones en llamadas y datos móviles tras vencer, el pasado 15 de agosto, el plazo para realizar la vinculación obligatoria de su línea con la CURP.

La aplicación de la medida se realiza de manera escalonada y puede variar dependiendo de la compañía telefónica. En algunos servicios de prepago, la suspensión comenzó desde el mismo 15 de agosto para quienes no habían completado el registro.

Sin embargo, la suspensión inicial no significa necesariamente la pérdida definitiva del número. De acuerdo con la información difundida sobre el proceso, los usuarios afectados disponen de 72 horas posteriores al vencimiento para realizar la vinculación y solicitar la reactivación del servicio. Para las líneas terminadas en cero, este periodo concluye el 18 de agosto.

Quienes permanezcan sin realizar el trámite enfrentarán una suspensión temporal. Si después de 90 días naturales posteriores al corte la línea continúa sin ser vinculada, podrá darse de baja definitivamente. Para los números terminados en cero, la cancelación ocurriría el 13 de noviembre.

Mientras permanezca suspendida, la línea conservará algunas funciones esenciales, entre ellas llamadas al 911, comunicación con servicios de atención ciudadana y con la propia compañía telefónica, además de la recepción de alertas de emergencia.

¿Cómo recuperar el servicio?

Los usuarios pueden realizar la vinculación mediante las plataformas digitales o aplicaciones oficiales de sus operadores. También pueden acudir a un Centro de Atención a Clientes y presentar una identificación oficial vigente que incluya la CURP.

La medida busca reducir el anonimato en líneas móviles, particularmente aquellas de prepago, y dificultar su utilización para actividades delictivas como extorsiones, fraudes, amenazas y secuestros virtuales.

Los usuarios de determinados servicios de pospago que ya proporcionaron sus datos de identificación durante la contratación pueden encontrarse exentos del nuevo registro, según las condiciones aplicables a cada línea.

Registro continuará hasta diciembre

El calendario avanza de acuerdo con el último dígito del número telefónico. Después de las líneas terminadas en cero, las fechas señaladas son: 31 de agosto para terminación 1; 15 de septiembre para 2; 30 de septiembre para 3; 15 de octubre para 4; 31 de octubre para 5; 15 de noviembre para 6; 30 de noviembre para 7; 15 de diciembre para 8, y 31 de diciembre para terminación 9.

Por ello, se recomienda a los usuarios verificar directamente con su compañía telefónica si su línea requiere vinculación y realizar el procedimiento antes de la fecha que corresponda para evitar la suspensión del servicio.