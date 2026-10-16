Suspenden recolección de basura en Chihuahua por fuertes lluvias

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Chihuahua, Chihuahua
Viernes 16 de octubre de 2026
La Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que este viernes 16 de octubre queda suspendido el servicio de recolección de basura debido a las fuertes lluvias registradas desde la noche del jueves y durante la mañana.
La dependencia explicó que los encharcamientos registrados en distintos puntos y colonias de la ciudad dificultan el tránsito de los camiones recolectores y representan un riesgo para la integridad de las tripulaciones.
El servicio de recolección se reanudará mañana sábado 17 de octubre.
Servicios Públicos precisó que, pese a la suspensión de las rutas de recolección, el Relleno Sanitario continuará operando en sus horarios habituales.
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