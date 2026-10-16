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Viernes 16 de octubre de 2026

Suspenden recolección de basura en Chihuahua por fuertes lluvias

La Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que este viernes 16 de octubre queda suspendido el servicio de recolección de basura debido a las fuertes lluvias registradas desde la noche del jueves y durante la mañana.

La dependencia explicó que los encharcamientos registrados en distintos puntos y colonias de la ciudad dificultan el tránsito de los camiones recolectores y representan un riesgo para la integridad de las tripulaciones.

El servicio de recolección se reanudará mañana sábado 17 de octubre.

Servicios Públicos precisó que, pese a la suspensión de las rutas de recolección, el Relleno Sanitario continuará operando en sus horarios habituales.

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