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Jueves 22 de octubre de 2026

Suspenden siete clínicas de belleza en Ciudad Juárez por irregularidades sanitarias

Ciudad Juárez, Chih.– La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) realizó 30 revisiones a clínicas de belleza y spas en Ciudad Juárez entre enero y septiembre de 2026, de las cuales siete terminaron con la suspensión de actividades por incumplimientos sanitarios.

De acuerdo con información de la dependencia, entre las principales irregularidades detectadas se encuentran deficiencias en las condiciones de higiene y la falta del aviso de funcionamiento requerido para operar conforme a las disposiciones sanitarias.

Las siete suspensiones representan alrededor del 23% de los establecimientos revisados durante los primeros nueve meses del año.

La Coespris explicó que el aviso de funcionamiento es un trámite que corresponde realizar a los responsables de cada establecimiento. La ausencia de este documento, junto con otras irregularidades detectadas durante una inspección, puede derivar en medidas de seguridad como la suspensión de actividades.

La autoridad sanitaria mantiene especial atención en las condiciones de higiene de este tipo de negocios debido a que algunos de los servicios utilizan instrumentos o materiales cuyo manejo inadecuado puede representar un riesgo para la salud de los usuarios.

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