Jueves 13 de noviembre de 2025

Suspenderán servicio de agua este viernes en colonias cercanas a Tecnológico y Zaragoza

Juárez.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que este viernes 14 de noviembre se realizará la conexión de una empresa a la red general de agua, lo que provocará la suspensión temporal del servicio en varias colonias cercanas al cruce de la avenida Tecnológico y bulevar Zaragoza.

Los trabajos se llevarán a cabo de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el carril de baja velocidad de sur a norte de la avenida Tecnológico, a la altura de la calle Costa de Marfil, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución o utilizar rutas alternas.

Durante las labores, se prevé baja presión o falta total de agua en las colonias Tecnológico, Campestre Virreyes, Oasis, José Martí y zonas aledañas.

La JMAS exhortó a los habitantes de los sectores afectados a almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el lapso de la suspensión y reiteró su compromiso de restablecer el servicio lo antes posible una vez concluidos los trabajos.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

