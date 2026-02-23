Suspensión de clases y caos en transporte tras narcobloqueos por muerte de “El Mencho”

Lunes 23 de febrero de 2026

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, provocó una ola de violencia y bloqueos en al menos 20 estados de México, obligando a suspender clases y afectar el transporte aéreo y terrestre durante este lunes 23 de febrero de 2026.

Suspensión de actividades educativas

Varios estados anunciaron la suspensión de clases y actividades académicas:

Jalisco: Educación básica y planteles de la Universidad de Guadalajara; cancelación de eventos masivos.

Michoacán: Todos los planteles públicos e incorporados.

Veracruz: Universidades, incluida la Universidad Veracruzana, migran a modalidad en línea.

Querétaro: Suspensión en todos los niveles educativos, públicos y privados.

Nayarit: Cancelación de clases y actividades administrativas.

Zacatecas: Actividades a distancia en regiones educativas afectadas.

Colima: Suspensión de clases en todos los niveles.

Guanajuato: Todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles.

Estado de México: La Universidad Autónoma del Estado de México suspende clases presenciales y organismos académicos.

Afectaciones en transporte

El domingo 22 de febrero, más de 325 vuelos con partida o destino a Puerto Vallarta, Guadalajara y Tepic fueron cancelados, provocando retrasos que podrían extenderse en los próximos días.

Las autoridades informaron que se registraron al menos 252 narcobloqueos en 20 estados, de los cuales aproximadamente el 90% habían sido liberados hasta la mañana del lunes. Algunos tramos afectados aún incluyen:

Puebla: Esperanza y San Martín

Guerrero: autopista del Sol, zona de La Venta

Tamaulipas: Puente Reynosa

Colima: libramiento Armería-Manzanillo (cierre total)

Sinaloa: Villa Unión (vigilancia en tramos)

Código Rojo y recomendaciones

Los gobiernos de Jalisco y Michoacán mantienen activado el Código Rojo, solicitando a la población no circular y extremar precauciones ante la posibilidad de nuevos incidentes relacionados con la violencia generada tras la caída de “El Mencho”.

Las autoridades llaman a mantener la calma mientras se restablece la seguridad en las principales vialidades y aeropuertos del país, y la población acata las medidas preventivas para garantizar su seguridad.