Suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación por falta de insumos

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que agrupa a más de 22 mil empleados, anunció una suspensión total de labores “de brazos caídos” en todos los juzgados y tribunales del país el 31 de octubre de 2025, debido a la grave carencia de insumos esenciales para el desempeño de sus funciones.

En un comunicado, Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del sindicato, señaló que la medida busca exigir condiciones laborales dignas y denunciar la omisión reiterada de las autoridades para garantizar recursos básicos como impresoras, papelería, suministro de agua y servicio de comedores, así como el cumplimiento de aumentos salariales y la sustitución de plazas vacantes.

El sindicato aclaró que se mantendrán únicamente los servicios de guardia para atender casos estrictamente urgentes. La convocatoria se extiende a todo el personal del Poder Judicial, incluidos oficiales judiciales, actuarios, secretarios y empleados de base y confianza, sin importar el sindicato al que pertenezcan.

Esta será la segunda protesta masiva después de las manifestaciones de 2024 en contra de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual estableció la elección escalonada de jueces y magistrados de circuito y distrito. Los trabajadores denuncian que los foros de diálogo previos a la aprobación de la reforma fueron “una simulación” y que sus demandas no fueron atendidas de manera efectiva.

El sindicato reiteró su disposición al diálogo, pero subrayó que no es posible mantener la operación judicial sin condiciones materiales ni un reconocimiento justo al esfuerzo del personal que sustenta la impartición de justicia federal en México.

