Sustituyen 320 lámparas a LED en Los Olivos; supervisa Bonilla avances en seguridad y servicios

Miércoles 8 de octubre de 2025

Como parte de los esfuerzos por mejorar la seguridad y los servicios públicos en las colonias de la capital, el Presidente Municipal Marco Bonilla realizó un recorrido por la colonia Los Olivos, donde supervisó la reciente sustitución de 320 lámparas tradicionales por tecnología LED, además de evaluar condiciones de seguridad y escuchar directamente a los vecinos.

Acompañado por el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, y personal de Mantenimiento Urbano, el alcalde visitó varias calles de la colonia y tocó puertas para dialogar directamente con los habitantes, quienes expresaron su satisfacción por los avances en iluminación y vigilancia.

La modernización del alumbrado público en Los Olivos representó una inversión de más de 1.7 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 5,000 habitantes. Las nuevas luminarias LED sustituyen a las antiguas de vapor de sodio, ofreciendo mejor visibilidad, mayor eficiencia energética y un entorno más seguro durante las noches.

Además, en materia de seguridad, Bonilla presentó al jefe de policía asignado a la zona, como parte de una estrategia para fortalecer la cercanía con la comunidad y mejorar la respuesta policial. También preguntó a los vecinos sobre la frecuencia de patrullajes, a fin de verificar el cumplimiento del plan de vigilancia preventiva.

Durante el recorrido, el alcalde promovió el uso de la aplicación "Marca el Cambio", una herramienta digital que permite a los ciudadanos reportar baches, fallas en luminarias o parques en mal estado. La app también incluye un botón de pánico, conectado directamente al Centro de Monitoreo de la Policía Municipal, que permite una respuesta inmediata en caso de emergencia.

Vecinos señalaron que las nuevas luminarias "iluminan mejor y son más bonitas", y confirmaron que los rondines de seguridad se realizan con regularidad.

Al cierre de la jornada, Bonilla sostuvo una reunión con el Comité de Vecinos, donde explicó el funcionamiento del Presupuesto Participativo, un mecanismo que permite a la ciudadanía proponer y decidir directamente sobre obras y acciones en sus colonias.