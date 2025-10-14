TEE Chihuahua conmemorará el sufragio femenino con conferencia magistral de María G. Silva Rojas

Martes 14 de octubre de 2025

En el marco de la conmemoración del sufragio femenino en México, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) llevará a cabo una conferencia magistral impartida por la destacada jurista María G. Silva Rojas, expresidenta de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El evento se realizará este miércoles 15 de octubre a las 12:00 horas, en el Salón del Pleno del Tribunal, y contará con la participación del magistrado presidente Hugo Molina Martínez, así como de magistradas y magistrados electorales del estado.

María G. Silva Rojas cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional en el ámbito del derecho electoral. Es integrante de reconocidas agrupaciones jurídicas como la Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados de México, y la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, lo que respalda su compromiso con la promoción de la equidad de género en el ámbito jurídico y político.

La conferencia busca reflexionar sobre los avances, desafíos y perspectivas del voto femenino en México, a 72 años de que las mujeres lograran este derecho constitucional en 1953.

El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en YouTube: @teechihuahua, para garantizar el acceso de la ciudadanía interesada en esta importante fecha conmemorativa.