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Miércoles 30 de septiembre de 2026

TEE llama a coordinadores políticos a respetar la ley ante inicio del proceso electoral 2027

A unas horas del inicio formal del proceso electoral 2026-2027 en Chihuahua, el presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Hugo Molina Martínez, llamó a los coordinadores y representantes partidistas a conducirse estrictamente dentro del marco legal.

Molina señaló que el proceso electoral inicia formalmente este 1 de octubre y advirtió que el Tribunal enfrentará una carga importante de trabajo, pues antes del arranque ya acumula más de 200 asuntos.

Días atrás había informado que el órgano jurisdiccional registraba 203 expedientes, prácticamente la mitad de los 460 atendidos durante todo el proceso electoral 2020-2021.

El magistrado presidente pidió a los actores políticos respetar las disposiciones establecidas en la legislación electoral y ajustarse a las reglas aprobadas por el Congreso del Estado.

“Hay que hacer un llamado al respeto a la norma”, sostuvo Molina al referirse a quienes han sido nombrados coordinadores dentro de los distintos partidos políticos.

Explicó que el Tribunal tiene la obligación de resolver exclusivamente con base en la legislación vigente, por lo que quienes participan en los procesos internos partidistas deberán sujetarse primero a las reglas de sus propias organizaciones y posteriormente a las disposiciones del proceso constitucional.

El arranque formal del proceso electoral está previsto para este jueves 1 de octubre, fecha reconocida también en disposiciones oficiales del propio Tribunal Estatal Electoral.

Molina anticipó que el volumen de asuntos registrados incluso antes del inicio de la contienda refleja un escenario de intensa actividad jurisdiccional, por lo que el Tribunal se prepara para atender impugnaciones, procedimientos sancionadores y demás controversias que puedan surgir rumbo a las elecciones de 2027.

El llamado ocurre en medio de las recientes definiciones internas de los partidos políticos en Chihuahua y del incremento de la actividad pública de quienes buscan participar en el próximo proceso electoral.

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