TEPJF ordena brindar escolta a jueza penal de Chihuahua por riesgo derivado de sobreexposición mediática

Jueves 26 de marzo de 2026

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) de Chihuahua asignar escoltas a la jueza penal Silvia Rocío Delgado García, al considerar que enfrenta un riesgo a su integridad por la sobreexposición mediática que la ha vinculado públicamente con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La decisión fue aprobada por mayoría de votos, mientras que el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera emitió voto particular en contra, al considerar que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) debió realizar primero un análisis de riesgo antes de resolver sobre las medidas cautelares.

La jueza denunció desde abril de 2025 actos de violencia política en razón de género durante el proceso electoral judicial en el Distrito Judicial Bravos, acusando que diversas publicaciones y entrevistas la presentaban como “defensora de El Chapo”, generando un daño a su imagen y colocándola en una situación de vulnerabilidad.

Tras resoluciones previas —entre ellas los expedientes SG-JDC-588/2025 y SG-JDC-8/2026— el TEE determinó el 3 de marzo de 2026 la existencia de la infracción atribuida a Miguel Alfonso Meza Carmona, activista y líder de la agrupación Defensores A.C.

La jueza solicitó el retiro de publicaciones, un análisis de riesgo, un plan de seguridad y custodia policial. Sobre estos puntos, la Sala Guadalajara resolvió el 17 de marzo negar la ampliación del retiro de contenidos, señalando que la ejecución de la eliminación de videos ya ordenados corresponde exclusivamente al tribunal local, autoridad que conoció el caso en primera instancia.

Respecto a nuevas entrevistas, los magistrados determinaron que no forman parte del litigio original y, por tanto, no pueden ser objeto de pronunciamiento en el juicio actual.

No obstante, el Tribunal Electoral sí consideró procedentes las medidas de protección, al valorar que existe un “temor fundado” derivado de la sobreexposición mediática que la ha vinculado con personas identificadas como narcotraficantes. Según la resolución, este contexto, sumado a la situación de violencia asociada a disputas entre grupos delictivos, podría poner en riesgo su integridad física.

En consecuencia, la Sala Regional ordenó a la SSPE de Chihuahua asignar escoltas de forma inmediata, e instruyó al TEE a realizar un análisis de riesgo para determinar si las medidas deben mantenerse, reforzarse o concluir.

Voto particular

El magistrado Guerrero Olvera argumentó que las pruebas presentadas no acreditan un estado de gravedad o urgencia que justifique que el órgano federal dicte medidas directamente, y sostuvo que todas las solicitudes debieron remitirse al tribunal local.

También señaló que los hechos están relacionados con el cumplimiento de una sentencia previa del TEE, por lo que es esa autoridad la que debe determinar lo procedente sobre el análisis de riesgo y las medidas de protección.