TV Azteca inicia concurso mercantil voluntario ante presunta insolvencia

Viernes 27 de febrero de 2026

La televisora TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, anunció que iniciará un proceso de concurso mercantil voluntario, al argumentar que enfrenta una situación de insolvencia y requiere “protección judicial” para suspender temporalmente el pago a sus acreedores mientras reestructura sus pasivos.

El concurso mercantil procede cuando una empresa carece de activos líquidos suficientes para cubrir al menos el 80 por ciento de sus obligaciones vencidas. En su comunicación, la compañía no detalló el monto actualizado de su deuda total, ya que no ha publicado reportes financieros en los últimos años.

No obstante, al cierre de 2022 la empresa reconoció pasivos por 9 mil 449 millones de pesos y advirtió que no existía garantía de poder refinanciar sus adeudos conforme vencieran. Analistas estiman que el monto actual podría ser considerablemente mayor.

Entre los principales compromisos financieros se encuentran 580 millones de dólares —más de 10 mil 100 millones de pesos al tipo de cambio actual— reclamados por tenedores de deuda emitida en Nueva York, quienes aseguran no haber recibido pagos de capital ni intereses en los últimos cinco años.

Asimismo, se reporta un adeudo de mil 708 millones de pesos con Banco Azteca, respaldado con inmuebles y equipo de la televisora, valuados hace tres años en aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos. A ello se sumarían obligaciones con proveedores.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, a inicios de 2023 la empresa contaba con efectivo y equivalentes por mil 800 millones de pesos, 32 por ciento menos que el año previo. Su principal activo eran las concesiones de radiodifusión, valuadas en 9 mil 247 millones de pesos.

Además, la televisora mantiene un adeudo fiscal por 5 mil 62 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria, monto que forma parte de un acuerdo global entre el gobierno federal y el empresario para regularizar pendientes fiscales de sus compañías.

El proceso de concurso mercantil permitirá a la empresa negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial, mientras define un plan de reestructura financiera que garantice su continuidad operativa.