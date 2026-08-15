Taboada descarta vetos en el PAN y abre la competencia por Chihuahua capital

Sábado 15 de agosto de 2026

El secretario de Acción Política del CEN señaló que la definición de candidaturas deberá pasar por mediciones; César Jáuregui, Santiago de la Peña, Manque Granados y Rafa Loera permanecen en la disputa interna.

La definición de la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua deberá pasar por mediciones y sin vetos anticipados, de acuerdo con el mensaje que dejó este fin de semana Santiago Taboada durante su visita al estado.

El secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional sostuvo que los perfiles interesados en participar tendrán oportunidad de competir y que las encuestas serán uno de los elementos centrales para determinar quién se encuentra en mejores condiciones rumbo al proceso electoral de 2027.

La postura mantiene abierta una contienda interna que durante las últimas semanas ha comenzado a concentrarse en varios nombres, entre ellos César Jáuregui Moreno, Santiago de la Peña Grajeda, Manque Granados Trespalacios y Rafa Loera.

Aunque todavía falta tiempo para la definición formal de candidaturas, la intervención del CEN introduce un nuevo elemento en el proceso: ninguno de los aspirantes puede considerarse descartado antes de conocer las mediciones.

Taboada explicó que no se tratará únicamente de evaluar conocimiento entre los electores, sino también atributos, negativos, intención de voto y competitividad frente a eventuales candidatos de otros partidos.

El dato resulta relevante para Acción Nacional por el peso electoral de Chihuahua capital, considerada una de las principales plazas del partido en el estado y una pieza fundamental para la elección de 2027.

En ese escenario, César Jáuregui continúa dentro de la competencia. El exfiscal general del Estado ha mantenido durante los últimos meses recorridos por colonias, reuniones con militantes y encuentros con distintos sectores de la capital, mientras que Santiago de la Peña también ha incrementado su presencia pública y política. En el caso de Manque Granados y Rafa Loera, ambos han sido incluidos igualmente dentro de los perfiles que podrían participar en las mediciones.

Hasta ahora, las encuestas que han circulado públicamente no muestran una definición concluyente. Algunas mediciones han colocado a Jáuregui entre los perfiles mejor posicionados, mientras que otras han registrado ventaja para De la Peña.

La diferencia entre los distintos estudios confirma que la candidatura permanece abierta. Taboada también dejó claro que quienes participen deberán conocer y aceptar previamente las reglas del proceso y, posteriormente, respetar sus resultados. Ese punto será uno de los principales retos para el PAN.

La dirigencia nacional busca evitar que la competencia por las candidaturas termine generando fracturas internas en un momento en el que el partido deberá defender tanto la capital como el Gobierno del Estado.

La decisión final todavía está lejos. Sin embargo, el mensaje político dejado por el CEN modifica al menos una de las percepciones que habían comenzado a instalarse alrededor de la sucesión municipal: por ahora no existe una candidatura definida y tampoco un aspirante formalmente eliminado. Antes de cualquier decisión, los números tendrán que hablar.