Taller “Mujeres en la toma de decisiones” se realizará este jueves en Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

El Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua invita al taller “Mujeres en la toma de decisiones: paridad, liderazgo y democracia libre de violencia”, que se llevará a cabo este jueves 5 de marzo en su Pleno, ubicado en calle 33 #1510, colonia Santo Niño, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Entre los temas destacan:

“Construyendo caminos: vivencias de una candidata” – Luz María Zarza Delgado, excandidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Violencia política contra las mujeres, en el ejercicio del cargo” – Maira Melisa Guerra Pulido, Consejera del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México.

“Participar sin miedo, acciones contra la violencia política” – Aidé Macedo Barceinas, titular de la Defensoría Pública Electoral Especializada en Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La inauguración estará a cargo del Magistrado Presidente Hugo Molina Martínez, las Magistradas Socorro Roxana García Moreno y Adela Alicia Jiménez Carrasco, Karla Esmeralda Reyes Orozco, Presidenta del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado, y del Dr. César Gutiérrez Aguirre, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El taller está dirigido a candidatas, integrantes de partidos políticos, funcionarias, abogadas, estudiantes y público en general. Confirmar asistencia al (614) 4136450, extensiones 117, 119 y 124.