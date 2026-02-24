Tapalpa Country Club, el último refugio de “El Mencho” antes del operativo militar

Martes 24 de febrero de 2026

El exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club fue el último refugio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde presuntamente se ocultaba y descansaba de manera estratégica.

En una residencia marcada con el número 39, construida con ladrillo, teja y madera, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional lo ubicaron tras un operativo desplegado por tierra y aire. De acuerdo con la versión oficial, el capo huyó del inmueble y fue localizado posteriormente entre matorrales en la zona serrana.

Un día después del operativo que concluyó con su muerte, el inmueble mostraba señales de irrupción: la chapa de la puerta principal fue forzada para permitir el ingreso de las fuerzas federales a la cabaña de dos niveles.

En el interior, la planta baja integra cocina y comedor con abundantes alimentos, principalmente frutas, verduras, cortes de carne y pescado. Autoridades localizaron también el medicamento Tationil Plus, utilizado como tratamiento complementario para insuficiencia renal, padecimiento que se atribuía al capo.

La vivienda cuenta con cuatro recámaras en aparente desorden, con ropa, perfumes y artículos de higiene personal. En una de ellas se encontró un altar con imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Chárbel y una carta fechada en enero de 2026 con el Salmo 91. También había un libro de oración dedicado a Santa Rita de Casia y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

Una vecina relató que alrededor de las 7:20 horas comenzaron a escuchar disparos en la parte trasera del fraccionamiento. “Decían ‘córrele que se nos escapa’”, narró, al referirse a los militares. El enfrentamiento, aseguró, se trasladó hacia la zona de Alta Gracia y Rancho El Pinto, en el cerro, donde durante aproximadamente 45 minutos se escucharon detonaciones de distintos calibres y la intervención de un helicóptero.

Habitantes señalaron que muchas de las viviendas del fraccionamiento son de descanso y se rentan por temporadas, por lo que es común no conocer a quienes las ocupan.

Mientras tanto, en el Pueblo Mágico de Tapalpa, persiste un ambiente de tensión. Calles semivacías y comercios cerrados reflejan el impacto de la violencia desatada tras el abatimiento del líder criminal.

En carreteras de Jalisco, así como en los límites con Michoacán y Guanajuato, aún son visibles los restos de vehículos incendiados utilizados para bloquear vialidades. Sobre la carretera Yurécuaro–La Piedad se observaron al menos cinco tráileres calcinados.

En el municipio de Tanhuato, Michoacán, pobladores rapiñaron un camión que transportaba alimento para ganado. En el entronque con la autopista Morelia–Guadalajara, decenas de unidades de carga y pasajeros permanecieron varadas por horas.

Elementos del Ejército y de la Fiscalía General de Michoacán reforzaron la seguridad en la región con convoyes hacia Sahuayo, mientras transportistas, turistas y habitantes continúan afectados por los bloqueos derivados de la ofensiva atribuida a presuntos integrantes del CJNG tras la muerte de su líder.