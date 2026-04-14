Tarjeta de Kimi Antonelli rompe récord en subasta y entra en la historia de la F1

Martes 14 de abril de 2026

El joven piloto italiano Kimi Antonelli alcanzó un hito fuera de las pistas, luego de que una tarjeta coleccionable única fuera vendida por 201 mil 910 dólares en una subasta realizada por Goldin Auctions.

Se trata de la tarjeta “2025 Topps Dynasty F1 Racing Glove Jumbo Patch Autograph”, que incluye un parche utilizado en carrera y el autógrafo del piloto, convirtiéndose en la más cara de Antonelli y la séptima más valiosa en la historia de la Fórmula 1.

El récord absoluto dentro de esta categoría lo mantiene una tarjeta del británico Lewis Hamilton, específicamente la “2020 Topps Chrome SuperFractor Autograph”, la cual superó el millón de dólares en 2024.

El propio Hamilton ha reconocido el crecimiento del mercado de artículos coleccionables, calificándolo como “una locura” y anticipando que estos productos continuarán incrementando su valor con el paso del tiempo.

Desde 2020, la empresa Topps mantiene una alianza como socio oficial de la Fórmula 1, misma que fue renovada en 2024, impulsando aún más el auge de este tipo de artículos entre aficionados y coleccionistas.