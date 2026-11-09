¿Te llegó muy caro el recibo de luz? CFE explica cómo reclamar cobros excesivos

Lunes 9 de noviembre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- Ante el incremento en los recibos de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que los usuarios tienen derecho a presentar una inconformidad por cobro excesivo cuando consideren que existe un error en la medición o facturación del servicio.

La empresa explicó que este procedimiento es gratuito y permite solicitar una revisión para determinar si el monto cobrado corresponde al consumo real de electricidad en el domicilio.

Sin embargo, aclaró que no todos los incrementos en los recibos representan irregularidades, ya que existen distintos factores que pueden elevar el consumo de energía.

Entre las principales causas se encuentran el uso prolongado de aparatos de climatización, la conclusión del subsidio de verano en las regiones donde se aplica, instalaciones eléctricas defectuosas, electrodomésticos antiguos y el consumo de energía de equipos que permanecen conectados aun cuando no están en funcionamiento.

La CFE señaló que presentar una inconformidad no implica automáticamente la cancelación del cobro, sino el inicio de un procedimiento para revisar las condiciones del servicio y verificar posibles anomalías.

Cuando se detectan errores que justifican la reclamación, la empresa puede realizar las correcciones correspondientes en la facturación y notificar al usuario mediante los datos de contacto proporcionados.

Reportan recibos de hasta 16 mil pesos en Ciudad Juárez

La problemática ha generado inconformidad entre habitantes de distintas colonias de Ciudad Juárez, particularmente en el sector de Valle del Sol, donde vecinos denunciaron durante agosto presuntos cobros excesivos pese a las interrupciones del suministro eléctrico.

A través de redes sociales, residentes compartieron imágenes de recibos con cantidades de entre 15 mil y 16 mil pesos, al considerar que los montos no correspondían con el consumo habitual de sus viviendas.

Algunos usuarios cuestionaron que las facturaciones fueran tan elevadas, comparándolas con los costos de energía de establecimientos industriales.

Las quejas también estuvieron acompañadas de señalamientos por apagones y fallas recurrentes en el suministro eléctrico.

Profeco registra cinco quejas contra CFE en Juárez

A pesar de las inconformidades expresadas en redes sociales, las estadísticas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) muestran que durante el periodo reportado de 2026 únicamente se habían formalizado cinco quejas contra la CFE en Ciudad Juárez.

De ese total, tres correspondían a presuntos cobros indebidos y dos a la falta de prestación del servicio, estas últimas registradas durante febrero y abril.

A nivel nacional, la CFE figura entre las instituciones con mayor número de reclamaciones ante Profeco, con cerca de 68 mil reportes acumulados durante los últimos seis años, según los datos citados.

¿Qué hacer si el recibo de luz llega demasiado alto?

La CFE recomienda revisar primero el historial de consumo y verificar si hubo cambios en el uso de aparatos eléctricos o en la aplicación de subsidios.

Si el usuario considera que existe una anomalía, puede solicitar una revisión mediante los canales oficiales de atención de la empresa, incluido el número telefónico 071 o sus centros de atención.

Es importante contar con el recibo de electricidad y el número de servicio para facilitar la identificación del contrato y el seguimiento de la solicitud.

En caso de confirmarse un error de medición o facturación, la CFE deberá realizar el ajuste correspondiente conforme al resultado del procedimiento.

La empresa reiteró que el objetivo de estas revisiones es garantizar que los usuarios paguen únicamente por la energía eléctrica efectivamente consumida.