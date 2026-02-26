Internacional

23.22°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de febrero de 2026

Ted Sarandos, director de Netflix, acudirá a la Casa Blanca en medio de tensión con Trump

El director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, tiene previsto acudir a la Casa Blanca este jueves para tratar los esfuerzos de su compañía por adquirir parte de Warner Bros Discovery, mientras que Paramount intensifica su oferta rival, informó Politico este miércoles.

La visita se da cinco días después de que el Presidente Donald Trump exigiera a Netflix que despidiera de manera inmediata a Susan Rice, exfuncionaria de la administración Obama, de su junta directiva, advirtiendo que, de no hacerlo, la empresa "pagará las consecuencias".

Hasta el momento, no se ha confirmado si Sarandos se reunirá directamente con Trump. Netflix declinó hacer comentarios sobre el informe, mientras que la Casa Blanca señaló que "no comentamos reuniones privadas que puedan o no tener lugar".

Este encuentro se da en un contexto de creciente competencia entre plataformas de entretenimiento y tensiones políticas alrededor de la administración corporativa de Netflix.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Testimonios corroboran explotación sexual y laboral en rancho de Chihuahua

Presenta Síndica Iniciativa para reformar reglamento en materia de peritos catastrales y valuadores

Reportan muerte de presunto integrante del CJNG durante operativo en Tapalpa

Atiende Gobierno del Estado a familias en situación de desplazamiento provenientes de Guadalupe y Calvo
Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa
Videojuegos y objetos personales, hallazgos en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa
Estados Unidos declara fallecido a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes
Realiza SSPE revisión extraordinaria en el CERESO Estatal No. 5 de Nuevo Casas Grandes
Brote de gripe aviar H5N1 afecta a elefantes marinos en California
Hillary Clinton asegura desconocer los crímenes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell
Fiscalía impugna amparo que liberó al propietario del crematorio "Plenitud"

Municipios

Más Noticias

Reducción de carriles en Los Nogales por montaje de trabes en Paso Superior
Reforma Electoral obliga a plurinominales a hacer campaña de tierra para 2027
Prevé Protección Civil incremento de temperaturas en Chihuahua