Ted Sarandos, director de Netflix, acudirá a la Casa Blanca en medio de tensión con Trump

Jueves 26 de febrero de 2026

El director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, tiene previsto acudir a la Casa Blanca este jueves para tratar los esfuerzos de su compañía por adquirir parte de Warner Bros Discovery, mientras que Paramount intensifica su oferta rival, informó Politico este miércoles.

La visita se da cinco días después de que el Presidente Donald Trump exigiera a Netflix que despidiera de manera inmediata a Susan Rice, exfuncionaria de la administración Obama, de su junta directiva, advirtiendo que, de no hacerlo, la empresa "pagará las consecuencias".

Hasta el momento, no se ha confirmado si Sarandos se reunirá directamente con Trump. Netflix declinó hacer comentarios sobre el informe, mientras que la Casa Blanca señaló que "no comentamos reuniones privadas que puedan o no tener lugar".

Este encuentro se da en un contexto de creciente competencia entre plataformas de entretenimiento y tensiones políticas alrededor de la administración corporativa de Netflix.