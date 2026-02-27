Televisa se desploma en Bolsa tras anunciar cancelación de dividendo

Viernes 27 de febrero de 2026

Grupo Televisa se encaminaba este viernes a registrar su peor caída bursátil en lo que va del año, luego de anunciar la suspensión del pago de su dividendo regular para 2026.

Las acciones de la compañía retrocedían alrededor de 7.5% en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que implicaba una pérdida aproximada de 2 mil 100 millones de pesos en capitalización bursátil.

La decisión fue confirmada por Francisco Valim, responsable del negocio de cable, internet y televisión satelital de la empresa, quien explicó que el Consejo de Administración aprobó la medida ante diversas oportunidades que actualmente exploran en el sector de telecomunicaciones en México.

“Considerando diversas oportunidades que estamos explorando en el sector de las telecomunicaciones en México, nuestro Consejo de Administración aprobó suspender el pago de nuestro dividendo regular en 2026”, señaló el directivo.

En una llamada con analistas, ejecutivos precisaron que la empresa analiza activamente posibles movimientos estratégicos en telecomunicaciones, aunque no ofrecieron mayores detalles.

Resultados financieros presionados

La reacción del mercado ocurre después de que la televisora reportara una pérdida neta de 7 mil 680 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025, cifra que, si bien representa una mejora frente a la pérdida de 9 mil 860 millones registrada en el mismo periodo del año anterior, refleja un entorno aún complicado.

Los ingresos del último trimestre de 2025 cayeron 4.5%, para ubicarse en 14 mil 550 millones de pesos.

Analistas de Banco Santander señalaron que los resultados estuvieron “marcados por tendencias de crecimiento desafiantes en los ingresos, pero con una mejora continua en los niveles de rentabilidad”.

El mercado ahora se mantiene atento a los próximos anuncios estratégicos de la compañía, especialmente en el segmento de telecomunicaciones, que podría redefinir su rumbo financiero en los próximos años.