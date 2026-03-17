Temblor leve sacude zona rural del noroeste de Chihuahua

Martes 17 de marzo de 2026

Un sismo de magnitud 3.8 fue registrado la madrugada del lunes en los límites de los municipios de Ascensión y Buenaventura, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 1:02:44 de la mañana del 16 de marzo, con epicentro ubicado en una zona agrícola, aproximadamente a 66 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Ascensión, lejos de áreas urbanas.

El reporte oficial señala que el sismo tuvo una profundidad de 5.2 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento de baja magnitud, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas afectadas.

Cabe recordar que en enero pasado se registraron tres sismos en el municipio de Julimes, cada uno con una magnitud de 4.2 grados, lo que refleja actividad sísmica ocasional en distintas regiones del estado.

Autoridades mantienen monitoreo constante ante este tipo de fenómenos, aunque reiteraron que no representan riesgo mayor para la población en este caso.