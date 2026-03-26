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Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de marzo de 2026

Temperatura en Chihuahua alcanzará los 35 grados este jueves

El calor continúa intensificándose en la ciudad de Chihuahua. Para este jueves, el pronóstico del portal The Weather Channel señala que el termómetro llegará a los 35 grados centígrados, con un cielo mayormente soleado y viento ligero de hasta 11 km/h.

La temperatura mínima será de 17 grados, mientras que el amanecer está previsto a las 7:01 horas y el ocaso a las 19:19 horas.

En cuanto a la calidad del aire, se reporta como satisfactoria, por lo que la contaminación representa un riesgo mínimo para la población.

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