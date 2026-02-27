Temperaturas bajo cero en Chihuahua: El Vergel registra la jornada más fría

Viernes 27 de febrero de 2026

La localidad de El Vergel, en el municipio de Balleza, se convirtió en la comunidad más fría del estado al registrar una temperatura mínima de -2.2 °C.

Otras localidades del estado también reportaron bajas temperaturas:

Majalca: -0.3 °C

San Juanito: 0 °C

Guachochi: 0.7 °C

Tenemosáchic: 1.4 °C

Chinatú: 2.9 °C

Madera: 3.7 °C

En los demás municipios, las temperaturas se mantuvieron por encima de los 6 °C.

El frío se debe a la combinación de un canal de baja presión y la entrada de humedad, factores que favorecerán temperaturas frías a muy frías en la zona serrana del estado, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones durante las mañanas y noches.