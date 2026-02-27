El Estado

7.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 27 de febrero de 2026

Temperaturas bajo cero en Chihuahua: El Vergel registra la jornada más fría

La localidad de El Vergel, en el municipio de Balleza, se convirtió en la comunidad más fría del estado al registrar una temperatura mínima de -2.2 °C.

Otras localidades del estado también reportaron bajas temperaturas:

Majalca: -0.3 °C

San Juanito: 0 °C

Guachochi: 0.7 °C

Tenemosáchic: 1.4 °C

Chinatú: 2.9 °C

Madera: 3.7 °C

En los demás municipios, las temperaturas se mantuvieron por encima de los 6 °C.

El frío se debe a la combinación de un canal de baja presión y la entrada de humedad, factores que favorecerán temperaturas frías a muy frías en la zona serrana del estado, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones durante las mañanas y noches.

Tras muerte de “El Mencho”, Anabel Hernández lanza señalamientos sobre presunto apoyo del CJNG a campaña presidencial

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa

Lanza SDHyBC campaña para promover el respeto a cajones azules en el sector privado

Realizan insaculación del concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”

"Zarina antidrogas" de EE. UU. asegura que ningún capo escapará tras captura de “El Mencho”
PVEM advierte que votar en contra de reforma electoral no sería traición a Morena
133 parejas formalizan su unión en Matrimonios Colectivos 2026 en Parral
Comisión Nacional Forestal reporta seis incendios forestales en Chihuahua
Enjambre de langostas invade carretera en Marruecos y se vuelve viral
TV Azteca inicia concurso mercantil voluntario ante presunta insolvencia
Cuba confirma comunicación con EE.UU. tras enfrentamiento con embarcación armada procedente de Florida
Enfrentamiento en costas de Cuba revive tensiones con exiliados en Estados Unidos

Municipios

Más Noticias

Muere hombre tras balacera en Los Bajíos de San Francisco de Borja
México inicia 2026 con déficit en balanza comercial: Inegi
Realizarán trabajos de bacheo en ocho zonas de la capital este 27 de febrero