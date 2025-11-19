Tendrá Bowí desvío temporal por desfile de la Revolución Mexicana

Miércoles 19 de noviembre de 2025

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) informa que con motivo del desfile cívico por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, este 20 de noviembre la ruta Bowí presentará un desvío temporal desde las 08:00 de la mañana.

El recorrido con sentido al sur se desviará desde la estación IMSS: tomará Teófilo Borunda y continuará por avenida Melchor Ocampo hasta reincorporarse en la estación Justicia, donde retomará su trayecto habitual.

En sentido norte, el desvío será por la avenida Independencia y continúa por Teófilo Borunda, para volver a su ruta regular desde la estación IMSS.

Las estaciones que permanecerán cerradas temporalmente son Niños Héroes, Trébol, Fuentes Danzarinas y Juárez.

Se invita a las y los usuarios a tomar precauciones y considerar el uso del transporte Bowí como una opción cómoda y segura para asistir al desfile y disfrutar del evento cívico.