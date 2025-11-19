El Estado

14.15°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Tendrá Bowí desvío temporal por desfile de la Revolución Mexicana

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) informa que con motivo del desfile cívico por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, este 20 de noviembre la ruta Bowí presentará un desvío temporal desde las 08:00 de la mañana.

El recorrido con sentido al sur se desviará desde la estación IMSS: tomará Teófilo Borunda y continuará por avenida Melchor Ocampo hasta reincorporarse en la estación Justicia, donde retomará su trayecto habitual.

En sentido norte, el desvío será por la avenida Independencia y continúa por Teófilo Borunda, para volver a su ruta regular desde la estación IMSS.

Las estaciones que permanecerán cerradas temporalmente son Niños Héroes, Trébol, Fuentes Danzarinas y Juárez.

Se invita a las y los usuarios a tomar precauciones y considerar el uso del transporte Bowí como una opción cómoda y segura para asistir al desfile y disfrutar del evento cívico.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera
Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada
Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo
Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris
Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur
EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico
San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad
Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Municipios

Más Noticias

Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum
UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería
Pide Arturo Zubía frenar reforma a la Ley de Aguas por impacto negativo al campo de Chihuahua