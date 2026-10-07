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Miércoles 7 de octubre de 2026

“Tengo coraje”: revelan lo que habría dicho madre tras disparar contra su familia

Montemorelos, N.L.- Parte de la declaración de un adolescente que sobrevivió al asesinato de una familia en Montemorelos fue incorporada a la investigación y apunta a que Cinthya Tamez habría actuado “por coraje”, de acuerdo con información difundida sobre el caso.

Según el testimonio, el joven cuestionó a la mujer sobre por qué había disparado contra sus hijos y ella presuntamente respondió: “porque tengo coraje”.

Dentro de las diligencias también se realizaron pruebas toxicológicas y análisis de residuos de disparo. Los resultados reportados indican presencia de alcohol, rastros relacionados con un medicamento antidepresivo y elementos balísticos que vincularían el arma localizada con disparos efectuados en los dos sitios donde fueron encontrados los cuerpos.

Las autoridades aseguraron una pistola automática calibre .38 y establecieron coincidencias entre los casquillos localizados en la vivienda y los recuperados en el sitio donde posteriormente fueron encontrados Cinthya y su hijo menor.

La investigación señala de manera preliminar que los primeros ataques ocurrieron dentro de una vivienda del fraccionamiento Los Nogales, donde fueron encontrados Leodegario Moya y dos menores. Después, Cinthya habría salido del domicilio con su hijo menor y ambos fueron localizados sin vida dentro de una camioneta.

El adolescente que rindió declaración habría logrado refugiarse al escuchar las detonaciones y su testimonio forma parte de los elementos utilizados por la Fiscalía para reconstruir la secuencia de los hechos.

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta la investigación y también analiza una reunión realizada horas antes de la tragedia, el consumo de bebidas alcohólicas y las circunstancias que antecedieron al conflicto familiar.

Hasta el momento, la hipótesis sobre la mecánica y el motivo de los hechos continúa bajo investigación y no constituye una conclusión judicial definitiva.

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