Tensión en Medio Oriente: reporta Israel la muerte de figura clave del régimen iraní

Martes 17 de marzo de 2026

Jerusalén.- El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que el ejército israelí eliminó a Alí Larijani, una de las figuras más influyentes del poder en Irán, así como al general Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia islamista Basij.

De acuerdo con Katz, ambos habrían sido abatidos durante una operación militar realizada la noche anterior. “El jefe de Estado Mayor me informó que Larijani y Soleimani fueron eliminados”, declaró en un mensaje en video, en el que también aseguró que continuarán las acciones contra dirigentes del régimen iraní.

Sin embargo, hasta el momento, Teherán no ha confirmado la muerte de Larijani. De hecho, sus cuentas oficiales en redes sociales difundieron una nota manuscrita poco después del anuncio israelí, sin hacer referencia al supuesto fallecimiento.

Alí Larijani ha sido una figura clave dentro de la república islámica durante décadas. Con formación en matemáticas y filosofía, participó en la guerra Irán-Irak y ocupó diversos cargos de alto nivel, entre ellos ministro de Cultura, jefe de la radiotelevisión estatal, negociador del programa nuclear y presidente del Parlamento. En los últimos años se desempeñaba como jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional.

El anuncio de su presunta eliminación se suma a la creciente escalada del conflicto en la región, en el que Israel ha intensificado sus acciones contra altos mandos iraníes. En ese contexto, el primer ministro Benjamin Netanyahu habría ordenado continuar con operaciones dirigidas contra líderes del régimen.

Días antes, Larijani había lanzado advertencias contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que Irán no teme amenazas externas y está preparado para un conflicto prolongado.

Analistas internacionales advierten que este tipo de acciones podría intensificar aún más la tensión en Medio Oriente, elevando el riesgo de una confrontación de mayor escala entre actores regionales e internacionales.