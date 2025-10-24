Tensión en el Pacífico: EU y China al borde del conflicto por falta de canales de comunicación

Viernes 24 de octubre de 2025

Las tensiones entre Estados Unidos y China alcanzan niveles no vistos desde la Guerra Fría, con una serie creciente de incidentes aéreos y marítimos que han elevado el riesgo de un enfrentamiento directo entre ambas potencias.

El 26 de mayo de 2023, un avión de reconocimiento estadounidense fue interceptado de forma peligrosa por un caza chino sobre el Mar de China Meridional, obligando a la tripulación norteamericana a realizar maniobras evasivas. No fue un caso aislado: en los últimos años se han multiplicado las intercepciones arriesgadas y encuentros inseguros entre fuerzas militares chinas y estadounidenses, así como con sus aliados, como Filipinas y Australia.

Apenas esta semana, Canberra denunció que un caza chino lanzó bengalas peligrosamente cerca de un avión australiano, mientras que en agosto Pekín publicó imágenes de un casi accidente con helicópteros estadounidenses en el estrecho de Taiwán.

Sin líneas de comunicación confiables

A diferencia de la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, actualmente no existen canales de comunicación militar sólidos entre Washington y Pekín que permitan desactivar rápidamente una crisis.

Aunque el presidente Joe Biden y su homólogo Xi Jinping acordaron en 2023 restablecer el diálogo militar, dicho canal sigue siendo frágil e intermitente, limitado a llamadas ocasionales entre altos mandos. Analistas advierten que esta falta de contacto directo aumenta el riesgo de que un accidente derive en un conflicto abierto.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reconoció recientemente que el restablecimiento del contacto con el ministro de Defensa chino, Dong Jun, representa un “primer paso” hacia la reconstrucción de la confianza. Sin embargo, expertos señalan que las líneas directas y llamadas puntuales no bastan para garantizar estabilidad en momentos de crisis.

Lecciones de la historia

El escenario actual recuerda incidentes pasados, como el de 2001, cuando un avión espía estadounidense colisionó con un caza chino en el Mar de China Meridional. El piloto chino murió, y la tripulación estadounidense fue retenida en la isla de Hainan durante diez días, hasta que la diplomacia logró resolver el conflicto.

En contraste, durante la Guerra Fría, Washington y Moscú establecieron protocolos de transparencia y comunicación permanente, incluyendo notificaciones previas de ejercicios militares y líneas de emergencia, lo que ayudó a evitar enfrentamientos accidentales incluso en los momentos más tensos.

Una oportunidad para evitar la confrontación

En medio de este contexto, el presidente Donald Trump prepara un encuentro con Xi Jinping durante una cumbre regional en Corea del Sur, con la intención de priorizar temas comerciales. Sin embargo, expertos advierten que el comercio depende de la estabilidad, y que la creación de un sistema de contacto militar confiable podría ser clave para evitar un conflicto mayor.

Como señaló un exfuncionario estadounidense: “Las llamadas no pueden seguir sonando en una habitación vacía. La diferencia entre la guerra y la paz puede depender de una línea directa que funcione.”