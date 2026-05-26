Terapia genética logra reducir hasta 62% el colesterol con una sola aplicación

Martes 26 de mayo de 2026

Una innovadora terapia de edición genética podría transformar el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares al lograr una reducción significativa y potencialmente permanente del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, mediante una sola infusión.

Los resultados preliminares de un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine muestran que pacientes tratados con la dosis más alta del medicamento experimental registraron disminuciones de hasta 62 por ciento en sus niveles de colesterol LDL, efecto que se ha mantenido durante al menos 18 meses en algunos participantes.

El ensayo clínico incluyó inicialmente a 35 personas con niveles elevados de colesterol de origen genético o con antecedentes de enfermedad cardiovascular. Los investigadores prevén ampliar el estudio a 200 pacientes para confirmar la eficacia y seguridad del tratamiento.

La terapia fue desarrollada por la empresa Verve Therapeutics, actualmente parte de Eli Lilly, y utiliza tecnología de edición genética para modificar el gen PCSK9 en las células del hígado. Al desactivar este gen, el organismo reduce la producción de una proteína relacionada con la acumulación de colesterol en la sangre, permitiendo que el hígado elimine más colesterol LDL de manera natural.

El estudio fue encabezado por el cardiólogo Dr. Sekar Kathiresan, quien destacó que esta estrategia busca ofrecer una solución duradera para millones de personas con alto riesgo de enfermedades cardíacas.

Especialistas independientes calificaron los resultados como prometedores, aunque señalaron que aún se requieren estudios más amplios y un seguimiento prolongado para evaluar posibles efectos secundarios. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) exige que los pacientes sometidos a terapias génicas sean monitoreados durante 15 años.

Actualmente existen tratamientos eficaces para controlar el colesterol, como las estatinas y los inhibidores de PCSK9; sin embargo, muchos pacientes abandonan los medicamentos o presentan dificultades para acceder a ellos. Por ello, una terapia de aplicación única podría representar una alternativa revolucionaria.

Entre los casos destacados del estudio se encuentra el de Alice Thomas, una mujer de 64 años que no toleraba las estatinas y cuya concentración de colesterol LDL alcanzaba niveles de alto riesgo. Dos semanas después de recibir la terapia experimental, sus niveles descendieron de 190 a 50.

Aunque la investigación aún se encuentra en fase experimental, los científicos consideran que podría marcar el inicio de una nueva generación de tratamientos preventivos contra las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en numerosos países del mundo.