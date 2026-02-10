Tere Jiménez presentará la Feria de San Marcos 2026 en la ciudad de Chihuahua

Martes 10 de febrero de 2026

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, visitará la ciudad de Chihuahua el próximo 12 de febrero para presentar de manera oficial la Feria Nacional de San Marcos 2026, considerada una de las festividades más importantes de México.

La presentación se llevará a cabo durante la tarde en Palacio de Gobierno, donde la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fungirá como anfitriona. En el evento se darán a conocer los principales detalles de la feria, incluyendo su programa cultural, artístico y recreativo.

La Feria de San Marcos 2026 se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo en diversos espacios emblemáticos de Aguascalientes, como el Foro de las Estrellas Nissan, la Plaza de Toros Monumental, el Teatro Morelos y la Isla San Marcos.

El Foro de las Estrellas Nissan será sede de las presentaciones estelares, entre las que destacan Andrea Bocelli el 25 de abril, J Balvin el 22 de abril, David Guetta el 8 de mayo y Grupo Frontera el 5 de mayo. Asimismo, se presentarán José Carreras y Kenny G el 30 de abril, Goo Goo Dolls el 21 de abril y Paulo Londra el 9 de mayo.

La cartelera musical también incluye a Luis Ángel “El Flaco” el 19 de abril, La Sonora Santanera el 24 de abril, Álex Fernández el 26 de abril, El Mimoso el 29 de abril, Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano el 4 de mayo, Lila Downs el 7 de mayo y Empire of the Sun el 10 de mayo, entre otros artistas.

En el ámbito cultural, la feria ofrecerá más de 2 mil eventos, de los cuales el 80 por ciento serán gratuitos, pensados para públicos de todas las edades. El Foro del Lago contará con la participación de artistas como Jumbo, Caloncho, Gepe y Hello Seahorse.

Además, el programa contempla actividades como el Encuentro Nacional de Arte Joven, la entrega del Premio Bellas Artes de Poesía, así como eventos deportivos que complementan la oferta cultural y recreativa de la feria.