Internacional

29.8°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 18 de mayo de 2026

Terremoto de magnitud 5.2 en China deja al menos dos muertos y varios desaparecidos

Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió durante la madrugada de este domingo la ciudad de Liuzhou, ubicada en la región autónoma de Guangxi, al sur de China, dejando al menos dos personas fallecidas, varios heridos y decenas de desaparecidos, de acuerdo con reportes preliminares difundidos en redes sociales y medios locales.

Tras el movimiento telúrico, usuarios compartieron videos que muestran el colapso de múltiples edificios residenciales, así como los momentos de pánico entre habitantes que intentaban ponerse a salvo mientras estructuras completas se derrumbaban.

Reportes iniciales señalan que al menos 13 edificios resultaron colapsados, mientras que cuatro personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Equipos de rescate y cuerpos de emergencia mantienen operativos de búsqueda entre los escombros para localizar a personas desaparecidas, mientras autoridades locales ordenaron la evacuación de aproximadamente siete mil habitantes ante el riesgo de nuevas réplicas.

Las autoridades de Guangxi informaron que continúan evaluando los daños en distintas zonas del sur del país donde también fue perceptible el sismo, aunque hasta el momento Liuzhou es la región con mayores afectaciones.

Protección civil y equipos especializados permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos, mientras continúa la actualización del número oficial de víctimas y personas desaparecidas.

OMS alerta sobre “época peligrosa” por brotes de hantavirus y ébola y tensiones globales en salud

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Viralizan agresión a adulto mayor durante marcha en Chihuahua; exigen identificar al responsable

Confirma Sheinbaum congelamiento de cuentas a Rocha Moya y otros nueve señalados por EU

Sheinbaum propondrá aplazar elección judicial hasta 2028

Trump anuncia aplazamiento de posible ataque contra Irán en medio de negociaciones diplomáticas
Cuba advierte respuesta a posible agresión de EE.UU. en medio de tensiones bilaterales
FGR y FGE en tensión por investigaciones de narcolaboratorios en Chihuahua
Fallo judicial en California favorece a OpenAI en demanda interpuesta por Elon Musk
Reportan balaceras y bloqueos en la Meseta Purépecha, Michoacán tras ataque a policías comunitarios
Detiene SSPE a presuntos implicados en homicidio; resalta Gilberto Loya Plataforma Centinela para agilizar investigaciones
Fideapech impulsa financiamiento para más de 136 empresas en Chihuahua
Prohibiciones en estadios de la Copa Mundial: estos son los objetos que no podrás ingresar

Municipios

Más Noticias

Invierte Estado 20 mdp en rehabilitación de la Unidad Deportiva José “Pistolas” Meneses
Incumplen 44% de gasolineras acuerdo para vender diésel en 27 pesos: Profeco
Da seguimiento Lupita Borruel a gestiones de familias de Ladrillera Sur a través de su Casa de Enlace