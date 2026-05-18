Terremoto de magnitud 5.2 en China deja al menos dos muertos y varios desaparecidos

Lunes 18 de mayo de 2026

Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió durante la madrugada de este domingo la ciudad de Liuzhou, ubicada en la región autónoma de Guangxi, al sur de China, dejando al menos dos personas fallecidas, varios heridos y decenas de desaparecidos, de acuerdo con reportes preliminares difundidos en redes sociales y medios locales.

Tras el movimiento telúrico, usuarios compartieron videos que muestran el colapso de múltiples edificios residenciales, así como los momentos de pánico entre habitantes que intentaban ponerse a salvo mientras estructuras completas se derrumbaban.

Reportes iniciales señalan que al menos 13 edificios resultaron colapsados, mientras que cuatro personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Equipos de rescate y cuerpos de emergencia mantienen operativos de búsqueda entre los escombros para localizar a personas desaparecidas, mientras autoridades locales ordenaron la evacuación de aproximadamente siete mil habitantes ante el riesgo de nuevas réplicas.

Las autoridades de Guangxi informaron que continúan evaluando los daños en distintas zonas del sur del país donde también fue perceptible el sismo, aunque hasta el momento Liuzhou es la región con mayores afectaciones.

Protección civil y equipos especializados permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos, mientras continúa la actualización del número oficial de víctimas y personas desaparecidas.